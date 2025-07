Maxi concorso Agenzia delle Entrate 222 posti in Campania | tutte le info

Tempo di lettura: < 1 minuto L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il bando per l'assunzione di 2.700 funzionari giuridico?tributari a tempo indeterminato, di cui 222 riservati alla Direzione regionale della Campania. I nuovi funzionari tributaristi saranno impiegati in attivitĂ di controllo fiscale e analisi del rischio, assistenza e consulenza ai contribuenti, contrasto agli illeciti.  Requisiti essenziali per l'ammissione al concorso: •Titoli di studio richiesti: laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza, Scienze dell'economia, Scienze economico?aziendali, oppure diploma di vecchio ordinamento in Giurisprudenza o Economia e Commercio  •Requisiti generali: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, idoneitĂ fisica, regolare posizione nei confronti del servizio militare, assenza di procedimenti penali incompatibili con l'impiego   SarĂ possibile candidarsi con la procedura online attraverso il portale inPA entro le ore 23:59 dell'11 agosto 2025.

In questa notizia si parla di: agenzia - entrate - campania - maxi

