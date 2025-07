Sinner trionfa a Wimbledon 2025 dal 1° turno alla vittoria in 10 foto

Jannik Sinner ha trionfato a Wimbledon 2025 diventando il primo tennista italiano a vincere i Championships in 138 anni di storia. Un cammino iniziato con la vittoria nel derby contro l’altro azzurro Luca Nardi e concluso con la vittoria in quattro set sul campione uscente Carlos Alcaraz. S1NNER? World No.1 Jannik Sinner defeats Carlos Alcaraz to claim his first Wimbledon title?? pic.twitter.coms9wjDI1gZS — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025 Sette match in cui il numero uno al mondo è stato anche a un passo dal dire addio al sogno con il problema al gomito dopo la caduta contro Dimitrov a sua volta fermato da un brutto infortunio mentre era sopra due set a zero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

