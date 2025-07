Box office di Jurassic World Rebirth supera il film di Jason Statham

Il successo commerciale di Jurassic World Rebirth continua a consolidarsi, superando importanti traguardi al botteghino. Nonostante le recensioni siano state generalmente deludenti, il film dimostra che il pubblico resta affascinato dai dinosauri e desideroso di vedere nuove avventure sul grande schermo. In questo approfondimento si analizzerĂ l’andamento al box office, le caratteristiche del film e le prospettive future della saga. il record di incassi di jurassic world rebirth rispetto a “the meg”. superamento dei risultati di “the meg”. Jurassic World Rebirth ha raggiunto un incasso globale superiore a quello di The Meg, il blockbuster del 2018 con Jason Statham. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Box office di Jurassic World Rebirth supera il film di Jason Statham

