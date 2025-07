Processo Ciro Grillo il pm decide di parlare ancora la sentenza a settembre

In mattinata l'ultima arringa dei difensori dei quattro genovesi accusati di stupro di gruppo, poi la scelta di rinviare.

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerĂ - A Tempio Pausania le ultime udienze del caso. Il principale imputato potrebbe rilasciare dichiarazioni spontanee senza contraddittorio

Riparte il processo a Ciro Grillo, oggi l'udienza decisiva - Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese.

Riparte il processo a Ciro Grillo. Il ragazzo per la prima volta in aula - Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese.

Per la difesa di Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo, i rapporti sessuali sarebbero stati consenzienti. E non solo, ritengono le vittime non credibili: "Ha gridato al lupo al lupo qualche volta di troppo e per questo credo che anche i suoi amici non le abbiano creduto. Vai su Facebook

