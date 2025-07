Arezzo, 14 luglio 2025 – ASD Terranuova Traiana comunica ufficialmente di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione, per la stagione sportiva?2025-2026, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Pagnini. Classe 1997 (28 anni finiti lo scorso febbraio) Jacopo Pagnini, di professione portiere, 189 cm di altezza per 76 kg di peso, inizia il suo percorso nella Scuola Calcio della AC Capostrada Belvedere (quartiere a nord di Pistoia ai piedi dell’Appennino, prima dell'inizio della salita dell'Abetone), poi tre stagioni nella Fiorentina: due con gli Allievi Nazionali, uno in Primavera, dove debutta con la seconda squadra viola l'11 aprile 2015. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Asd Terranuova Traiana, Jacopo Pagnini è un nuovo giocatore