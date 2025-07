La ruota della fortuna Gerry Scotti da oggi su Canale 5 nell' access prime time | il montepremi maxi le novità

Nuove sfide e un tabellone tutto da decifrare: da stasera Gerry Scotti con lo storico game show parte alla conquista delle sere d'estate di Mediaset. Da questa sera, lunedì 14 luglio, Gerry Scotti riporta in tv il quiz più amato, La Ruota della Fortuna, ma in un orario completamente nuovo rispetto alla scorsa edizione. Dopo oltre trent'anni dominati da Striscia la Notizia e Paperissima Sprint, Canale 5 rivoluziona l'access prime time con una scommessa dal sapore vintage ma dall'anima ultra pop. La nuova sfida di Gerry Scotti in access prime time Alle 20.40, subito dopo il TG5, il game show debutta nella fascia più ambita e sono tante le novità : uno studio rinnovato, una band dal vivo e la presenza fissa di Samira Lui come . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La ruota della fortuna, Gerry Scotti da oggi su Canale 5 nell'access prime time: il montepremi maxi, le novitÃ

Gerry Scotti torna in onda con La Ruota della Fortuna, che prenderà il posto di Striscia la Notizia (con Paperissima Sprint che trasloca su Italia 1): lo zio Gerry porterà il quiz in access prime time, una scelta inedita da parte di Mediaset, che a settembre vedrà un

Gerry Scotti debutta in access prime time con "La Ruota della Fortuna" #gerryscotti #ruotadellafortuna #13luglio https://tgcom24.mediaset.it/televisione/gerry-scotti-access-prime-time-ruota-fortuna_101010982-202502k.shtml…

