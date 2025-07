Gabriele Mainetti ha qualcosa da dire

È da poco uscito su Netflix «La città proibita» di Gabriele Mainetti, che avevo colpevolmente ignorato al cinema, nonostante avesse tutto quello che un film deve avere per piacermi: gente che si mena, gente che scappa (sapreste dirmi un solo film che racconti l’evasione da una prigione che non sia splendido?). Probabilmente mi ero lasciato condizionare dal fatto che l’esordio del regista, «Lo chiamavano Jeeg Robot», non mi aveva entusiasmato, forse anche perché come al solito lo avevo visto per ultimo, con già nelle orecchie tutte le annunciazioni del capolavoro imperdibile. Non sono un critico cinematografico e non vorrei comunque incorrere negli strali di Guia Soncini, che giustamente depreca la scomparsa di qualunque forma di critica propriamente detta, sostituita da commentini che puntano solo a finire nelle fascette promozionali e a farsi ritwittare dagli interessati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Gabriele Mainetti ha qualcosa da dire

