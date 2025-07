Mille giorni di governo Meloni | Li rivoti? sì e invece no

La mia amica Daniela aveva votato abbastanza convintamente il governo Meloni. In realtĂ la mia amica aveva votato Giorgia Meloni, aveva solo una vaga idea di cosa si intendesse per “classe dirigent. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Mille giorni di governo Meloni: “Li rivoti?”, “sì, e invece no”

L’onda populista di Trump si infrange in Canada. In Italia è diverso: i populisti sono al governo e all’opposizione. Meloni può navigare tranquilla - Il Commonwealth funziona meravigliosamente bene, meglio sicuramente dell’Unione europea: il liberale Mark Carney, governatore della Banca d’Inghilterra fino a due anni fa, sarà il nuovo primo ministro del Canada.

Mancette e spoils system: ecco com’è la rivoluzione della pubblica amministrazione del governo Meloni - La Camera ha approvato la riforma della Pubblica Amministrazione. Per la maggioranza si tratta di una rivoluzione, mentre le opposizioni contestano molti punti del decreto.

Governo, da Conte a Meloni, come cambiano i rapporti col Parlamento - L’analisi di Bistoncini partners sui trend dell’attività legislativa. Roma. L’esecutivo si conferma perno dell a forma di governo parlamentare.

