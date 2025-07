Mosquera vicinissimo all’Arsenal! Inter defilata con altre idee

Cristian Mosquera è a un passo dall’approdo all’Arsenal in questa finestra estiva di mercato. L’Inter, a cui è stato accostato il calciatore, sembra avere altre prioritĂ . LA NOTIZIA – Cristian Mosquera sta per trasferirsi dal Valencia all’Arsenal, squadra di cui ha sposato convintamente il progetto tecnico. A riportarlo è il giornalista Fabrizio Romano, secondo cui l’affare sarĂ impostato su una base di 15 milioni di euro con l’aggiunta di bonus fino a 5 milioni. La trattativa potrebbe concludersi nelle prossime ore, con il calciatore iberico pronto a volare per l’Inghilterra al fine di sostenere le visite mediche e diventare un nuovo giocatore dei Gunners. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mosquera vicinissimo all’Arsenal! Inter defilata, con altre idee

In questa notizia si parla di: mosquera - arsenal - inter - vicinissimo

L’Arsenal punta su Mosquera: trattative in corso con il Valencia - L’Arsenal si muove sul mercato con decisione per rinforzare la propria retroguardia e ha messo nel mirino Mosquera, uno degli obiettivi seguiti dall’Inter per migliorare il reparto difensivo.

Mosquera Inter, l’Arsenal piomba sul difensore: si complica il piano dei nerazzurri, cosa filtra - di Redazione Mosquera Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale spagnolo del Valencia finito nel mirino dei nerazzurri.

Mosquera Inter, anche l’Arsenal spinge per il difensore spagnolo: le ultime - di Redazione Mosquera Inter, non solo i nerazzurri, c’è anche l’Arsenal sulle tracce del difensore del Valencia: le ultime.

Mosquera, niente Inter o Milan: forte pressing dell'Arsenal; MERCATO - Schira: Mosquera è vicinissimo all'Arsenal; Sfuma l'opzione Mosquera per l'Inter: accordo vicinissimo con l'Arsenal.

Mosquera, niente Inter per il difensore: è fatta per il passaggio all’Arsenal! Tutte le cifre dell’accordo - Tutte le cifre dell’accordo tra i Gunners e il Valencia Il difensore colombiano Cristhian Mosquera, classe 2004, sta per ... Scrive informazione.it

Arsenal, ci siamo per Mosquera dal Valencia: i dettagli - Advertising ARSENAL MOSQUERA – Colpo in entrata dell’Arsenal: dal Valencia è infatti in arrivo Cristhian Mosquera, difensore spagnolo nato nel 2004. Come scrive informazione.it