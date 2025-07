Arezzo, 14 luglio 2025 ‚ÄstL‚ÄôAssociazione Castelsecco-Aps presenta Le Serate di Castelsecco ‚Äď 2025 Nel magnifico scenario del parco¬†archeologico di Castelsecco, immersi nella storia e nella natura, per ascoltare¬†il racconto della storia dell'Archivio dei diari di Pieve Santo e di alcune diariste e diaristi "simbolo" di questi¬†quarant'anni di memoria e di memorie. ‚ÄúMemorie‚Ä̬† Gioved√¨ 17 luglio ore 21,15¬† Racconti - Camillo Brezzi e Natalia Cangi Letture - Andrea Biagiotti Da Pieve S. Stefano a Castelsecco. Alcune¬†testimonianze da quel prezioso patrimonio pubblico che conserva oltre 10.000 testi. Un Archivio Diaristico che raccoglie scritti autobiografici di gente comune in cui si¬†riflettono, in varie forme, la vita di tutti e la storia d'Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Memorie, i Diari di Pieve alle Serate di Castelsecco