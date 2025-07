Bambino di 3 anni cade dal terzo piano | è gravissimo

Un bambino di 3 anni è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale San Maurizio di Bolzano dopo essere precipitato da una finestra del terzo piano. L’incidente si è verificato in via Bassano, una zona residenziale della cittĂ , e ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti, che hanno lanciato l’allarme. La caduta da un’altezza di circa nove metri ha provocato lesioni gravissime. Sul caso sono ora in corso accertamenti da parte delle autoritĂ . Leggi anche: Auto in fiamme in autostrada, a bordo un bambino. Intervengono i soccorsi e quello che succede commuove tutti La dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

