Perché lo ha fatto Spunta il nome di chi ha spento i motori dell' Air India

Si chiamava Sumeet Sabharwal e aveva 56 anni; ecco chi era l'uomo che stava pilotando il Boeing 787 Dreamliner della Air India, velivolo poi precipitato nella città di Ahmedabad, provocando 260 morti (241 vittime erano a bordo, 19 a terra). È trascorso un mese da quello che viene già considerato come uno dei peggiori disastri aerei del XXI secolo. Mentre le autorità competenti continuano a indagare, emergono inquietanti dettagli sulla vicenda. Un audio, in particolare, ha destato molte preoccupazioni. In una conversazione registrata dalla scatola nera si ode uno dei piloti chiedere all'altro: "Perché hai spento i motori?".

