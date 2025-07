Abbonamenti Milan oggi ultimo giorno della fase conferma posto

Abbonamenti Milan, stagione 202526. Oggi, 14 luglio, alle 23:59 si chiude la fase "conferma posto", prima fase di vendita delle tessere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Abbonamenti Milan, oggi ultimo giorno della fase “conferma posto”

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2025/2026 Prende oggi il via la campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026. FASE 1 - RINNOVI: dal 10/07 ore 15 al 21/07 ore 15 (conferma o cambia il tuo posto) FASE 2 - NUOVI ABBONAMENTI WAITING LINST: dal 25/0

Tra 2 giorni si conclude la fase di "conferma posto" della campagna ... - Quattro finestre di vendita, a partire dalla fase "Conferma posto", in cui il Club garantisce gli stessi prezzi della ... Scrive milannews.it

Abbonamenti Milan, pugno duro del club: il giro di vite con gli ultras nel mirino - Arriva il giro di vite nella gestione degli abbonamenti a "San Siro" per Inter e Milan. Lo riporta spaziomilan.it