Il nuovo generale Del Monaco rende omaggio a Dalla Chiesa deposto un cuscino di fiori in via Isidoro Carini

Un gesto di profondo significato ha segnato stamattina il primo e importante atto ufficiale del nuovo generale di brigata Ubaldo Del Monaco, insediatosi sabato scorso al Comando legione carabinieri Sicilia. Il generale si è recato in via Isidoro Carini, luogo della strage mafiosa del 3. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco rende omaggio al Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA.

