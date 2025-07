Sinner Cahill e il destino in una scommessa | quanto conta papà Darren nei successi di Jannik

"Se avessi vinto, avrei deciso il suo destino": è il patto che il numero uno al mondo e il suo coach avevano fatto prima della finale. Cosa succede adesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, Cahill e il destino in una scommessa: quanto conta "papà Darren" nei successi di Jannik

In questa notizia si parla di: destino - sinner - cahill - scommessa

Jannik Sinner e la bestia nera Carlos Alcaraz. Striscia di sconfitte consecutive, ma il destino offre l’immediata occasione di rivincita - Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz. Una rivalità da brividi, che sta marchiando a fuoco il tennis maschile di primo livello nell’era successiva ai Fab Four (o Big Three) e che vivrà un nuovo capitolo fondamentale domenica 13 luglio sul Centre Court più famoso del mondo in occasione della finale di Wimbledon 2025.

La presunta fidanzata di Jannik Sinner, Laila Hasanovic? Ecco la modella che sta facendo girare la testa a Wimbledon Vai su Facebook

Sinner, Cahill e il destino in una scommessa: quanto conta papà Darren nei successi di Jannik; “Il futuro di Cahill? Avevamo fatto una scommessa prima della finale di Wimbledon”: Sinner rivela…; Sinner e il trionfo a Wimbledon: Ho vinto una scommessa con Cahill e ora...

Sinner e la scommessa con Cahill: “Se vinco Wimbledon il tuo futuro lo decido io” - Il coach australiano dovrebbe lasciare il team a fine anno, ma una scommessa fatta prima della finale con Alcaraz potrebbe cambiare tutto ... repubblica.it scrive

Jannik Sinner svela la scommessa sulla permanenza di Darren Cahill: "Ho vinto io" - Jannik Sinner ha parlato di Darren Cahill in conferenza stampa dopo il successo di Wimbledon: "Avevamo fatto una scommessa, prima della finale - Lo riporta tennisworlditalia.com