Perseguitato dall' ex fidanzata per lei scatta l' arresto

Una donna di 31 anni è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Marzabotto per atti persecutori nei confronti del suo ex fidanzato, un giovane di 27 anni. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi lungo una strada del paese, dove i militari sono stati chiamati per sedare una lite accesa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

