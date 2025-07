Promozioni estive alla mostra Arte Salvata | ingresso ridotto per residenti e visite guidate gratuite

La mostra Arte Salvata. Capolavori dal MuMa di Le Havre, in esposizione al museo M9 di Mestre, propone per il periodo estivo un programma di promozioni speciali e iniziative che offrono nuovi sguardi sulle opere esposte. Fino al 28 agosto, ogni giovedì i residenti della cittĂ metropolitana di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Una settimana tra parole, suoni e immagini: riflessioni pubbliche e memorie collettive, ritmo e groove in piazza, visite guidate gratuite alla mostra Arte Salvata. Capolavori oltre la guerra dal MuMa di Le Havre. Emmenovers, tutti i dettagli sul sito: m9museum.i

Con la mostra "Nuovi recuperi" riapre il Museo dell'Arte Salvata nell'Aula Ottagona del Museo Nazionale Romano-Terme di Diocleziano. https://turismoroma.it/it/luoghi/museo-nazionale-romano-museo-dell%E2%80%99arte-salvata…

La mostra Arte ferita, Arte salvata. Con le carte inedite sulla Cintola - La direttrice della Fondazione Cdse e la direttrice dei Musei diocesani sono le curatrici della mostra "Arte Ferita, Arte Salvata", aperta al Museo dell’Opera del Duomo da oggi fino al 28 luglio. Segnala lanazione.it

VIDEO: Mostra Arte salvata - il Giornale - Per la prima volta in Italia, arrivano 51 capolavori dal Museo d’Arte Moderna André Malraux, tra cui opere di Monet, Renoir, Gauguin, Braque e molti altri protagonisti dell’Impressionismo e ... ilgiornale.it scrive