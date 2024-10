Quifinanza.it - GP Brasile di F1 in tv, dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Dal Messico al. Il paddock di F1 si sposta di qualche chilometro a sud per prola corsa nel continente americano,Ferrari sembra aver preso gusto col gradino più alto del podio. Dopo Austin e Città del Messico, la Rossa sogna il tris per restare ben salda al doppio duello per titolo piloti e Costruttori. Ferrari, non c’è due senza tre La Ferrari sogna ancora e sogna in grande, perché dopo le vittorie di Austin e Città del Messico non c’è due senza tre. Lo spera il Cavallino Rampante, così come il team principal Frédéric Vasseur e tutti i tifosi della Rossa che dopo aver visto Leclerc e Sainz alternarsi nei successi, sperano di vedere la doppietta sul podio di San Paolo. Un traguardo che, se raggiunto, aprirebbe le porte per il titolo Costruttori e lascerebbe speranze anche per quello pilotiLeclerc e Sainz cercano di insediare Max Verstappen e Lando Norris.