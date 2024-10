Tvpertutti.it - GF, Shaila e Lorenzo intimi davanti a Javier e Helena: i concorrenti sbottano

Leggi tutto 📰 Tvpertutti.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Da quandoGatta eSpolverato sono tornati dal Gran Hermano e sono rientrati nella casa del Grande Fratello sembrano non riuscire a togliersi le mani di dosso. I due si sono appartati in magazzino ma, come se non bastasse, hanno deciso di farsi travolgere dalla passione reciproca anche dinanzi tutti gli altri compagni d'avventura, speciePrestes eMartinez. I due hanno davvero esagerato, dando luogo a scene che hanno rasentato la censura. Proprio per tale ragione, i coinquilini non hanno potuto fare a meno di intervenire e di commentare l'accaduto in maniera piuttosto perentoria. La passione traal GFa tutti: come hanno reagito i coinquiliniGatta eSpolverato sono apparsi piuttostonella casa del Grande Fratello.