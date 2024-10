Fright Night Dynamite 30.10.2024 Bobby Lashley is All Elite (Di giovedì 31 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi di Dynamite, andato in scena dal Wolstein Center di Cleveland, Ohio. Una serata speciale quella di Halloween dove i Young Bucks metteranno in palio i titoli di coppia contro i Private Party, con questi ultimi che in caso di sconfitta dovranno sciogliersi come team. La serata si apre con Orange Cassidy che sale sul ring senza musica d’ingresso. Fa un promo molto intenso in cui spiega che non gli piace parlare e non è un leader, ma dopo aver visto l’attacco a Chuck Taylor della scorsa settimana, si è reso conto di essere circondato dal futuro della AEW, talenti molto giovani che non capiscono quanto sia pericoloso Jon Moxley. Spiega che senza la AEW, questi giovani non avrebbero dove andare, e mentre Moxley non ha bisogno della AEW, lui sì – anzi, dice che non esisterebbe senza la AEW. Zonawrestling.net - Fright Night Dynamite 30.10.2024 Bobby Lashley is All Elite Leggi tutto 📰 Zonawrestling.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi di, andato in scena dal Wolstein Center di Cleveland, Ohio. Una serata speciale quella di Halloween dove i Young Bucks metteranno in palio i titoli di coppia contro i Private Party, con questi ultimi che in caso di sconfitta dovranno sciogliersi come team. La serata si apre con Orange Cassidy che sale sul ring senza musica d’ingresso. Fa un promo molto intenso in cui spiega che non gli piace parlare e non è un leader, ma dopo aver visto l’attacco a Chuck Taylor della scorsa settimana, si è reso conto di essere circondato dal futuro della AEW, talenti molto giovani che non capiscono quanto sia pericoloso Jon Moxley. Spiega che senza la AEW, questi giovani non avrebbero dove andare, e mentre Moxley non ha bisogno della AEW, lui sì – anzi, dice che non esisterebbe senza la AEW.

