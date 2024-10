Frattesi: «Davanti corrono, non possiamo sbagliare più nulla» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Frattesi avvisa la sua Inter: “basta passi falsi”. Al Castellani di Empoli, i nerazzurri hanno trionfato anche grazie alla doppietta del centrocampista. IL NAPOLI CORRE – Davide Frattesi, intervistato dai Rai Sport al termine di Empoli-Inter, ha commentato in questo modo il successo del Castellani e allo stesso tempo ha ravvisato i suoi compagni a non mollare e a continuare così: «Davanti stanno correndo, bisogna rimanere al passo. Non possiamo permetterci di sbagliare nulla, soprattutto dopo esserci fatta riprendere dalla Juventus, dove la partita era già vinta. Dobbiamo continuare così e cercare di non sbagliare nulla». Inter-news.it - Frattesi: «Davanti corrono, non possiamo sbagliare più nulla» Leggi tutto 📰 Inter-news.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)avvisa la sua Inter: “basta passi falsi”. Al Castellani di Empoli, i nerazzurri hanno trionfato anche grazie alla doppietta del centrocampista. IL NAPOLI CORRE – Davide, intervistato dai Rai Sport al termine di Empoli-Inter, ha commentato in questo modo il successo del Castellani e allo stesso tempo ha ravvisato i suoi compagni a non mollare e a continuare così: «stanno correndo, bisogna rimanere al passo. Nonpermetterci di, soprattutto dopo esserci fatta riprendere dalla Juventus, dove la partita era già vinta. Dobbiamo continuare così e cercare di non».

Frattesi: “Leggo troppe cose, non sarò mai un problema. Empoli, a chi tocca nun se ‘ngrugna”

Spazio anche alle considerazioni di Davide Frattesi, autore di una doppietta ... Sono contento per aver aiutato oggi la squadra, c'è da lavorare tanto perché davanti corrono abbastanza". "Non ho ...

Le considerazioni del calciatore nerazzurro in conferenza stampa al triplice fischio di Empoli-Inter di questo pomeriggio ...

Altri quattro gol subiti, che portano il totale a 13 in 9 partite giocate. Sono tantissimi per tutte le squadre di vertice, a maggior ragione per l`Inter, che lo.