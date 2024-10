Gaeta.it - Fondazione Rubes Triva presente a Ecomondo 2024: eventi dedicati a sicurezza e leadership

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laparteciperà all’importante fiera, che si svolgerà a Rimini dal 5 all’8 novembre. Questa manifestazione è considerata uno dei principalieuropei focalizzati sull’innovazione nel campo della sostenibilità e dell’ambiente. L’istituzione accoglierà visitatori e partecipanti presso lo stand 204-305, situato nel padiglione D8, facilmente accessibile dall’Ingresso Est. Questo appuntamento non rappresenta solo un’opportunità per presentare le proprie iniziative, ma anche un’occasione per affrontare temi di grande rilevanza sociale ed educativa. Un programma ricco di attività per la sensibilizzazione L’agenda dellasi distingue per un ampio ventaglio di attività pensate per sensibilizzare il pubblico su questioni vitali come lastradale e le sfide della