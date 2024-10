Farmacie nel mirino dei ladri. Raffica di spaccate e furti. Scarsi i bottini, ingenti i danni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ancora un tour per colpire le Farmacie. Un mini tour, in verità, questa volta. La stessa notte in cui è stata registrata una spaccata ai danni dell’esercizio di Pieve Porto Morone, infatti, ne è stata messa a segno un’altra a San Zenone. Tra lunedì e martedì i ladri hanno preso di mira la farmacia Besostri di via Marconi dove hanno sfondato la vetrina "fotocopiando" quanto era stato fatto a poca distanza. "Hanno sollevato la saracinesca probabilmente con un piede di porco – ha raccontato la titolare Claudia Besostri – e sono entrati. Hanno rovistato ovunque, ma non hanno toccato i farmaci: cercavano i soldi". Aperti tutti i cassetti, i soldi sono stati trovati ed erano i 300 euro del fondo cassa. "Avevo appena prelevato – ha aggiunto la farmacista –. Ma il danno maggiore è stato quello subito dalla saracinesca, che abbiamo dovuto far riparare immediatamente". Ilgiorno.it - Farmacie nel mirino dei ladri. Raffica di spaccate e furti. Scarsi i bottini, ingenti i danni Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ancora un tour per colpire le. Un mini tour, in verità, questa volta. La stessa notte in cui è stata registrata una spaccata aidell’esercizio di Pieve Porto Morone, infatti, ne è stata messa a segno un’altra a San Zenone. Tra lunedì e martedì ihanno preso di mira la farmacia Besostri di via Marconi dove hanno sfondato la vetrina "fotocopiando" quanto era stato fatto a poca distanza. "Hanno sollevato la saracinesca probabilmente con un piede di porco – ha raccontato la titolare Claudia Besostri – e sono entrati. Hanno rovistato ovunque, ma non hanno toccato i farmaci: cercavano i soldi". Aperti tutti i cassetti, i soldi sono stati trovati ed erano i 300 euro del fondo cassa. "Avevo appena prelevato – ha aggiunto la farmacista –. Ma il danno maggiore è stato quello subito dalla saracinesca, che abbiamo dovuto far riparare immediatamente".

