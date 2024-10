Ex Inter, continua il crollo di Zhang: ecco quanti miliardi di dollari ha perso in 4 anni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non si placa il periodo nero della famiglia Zhang, con a capo Zhang Jindong. Il fondatore di Suning e tra i principali azionisti di suning.com, continua a perdere posizioni nella classifica degli uomini più ricchi della Cina. Secondo Hurun, gruppo editoriale con sede a Shanghai, Zhang Jindong si trova alla posizione numero 808 nella classifica degli uomini più ricchi della Cina con un patrimonio che è sceso per la prima volta sotto il miliardo di dollari, adesso a 920 milioni. Zhang: perso 14 miliardi in 4 anni Secondo le stime, nel giro di 4 anni, sopratutto dal periodo post covid in poi, ha perso 14 miliardi di dollari di patrimonio perdendo 800 posizioni nella classifica degli uomini più ricchi della Cina. Un crollo finanziario che ha stravolto le mire imprenditoriali del gruppo Suning in Europa e che ha inciso anche sulla gestione dell’Inter. Leggi tutto 📰 Ilnerazzurro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non si placa il periodo nero della famiglia, con a capoJindong. Il fondatore di Suning e tra i principali azionisti di suning.com,a perdere posizioni nella classifica degli uomini più ricchi della Cina. Secondo Hurun, gruppo editoriale con sede a Shanghai,Jindong si trova alla posizione numero 808 nella classifica degli uomini più ricchi della Cina con un patrimonio che è sceso per la prima volta sotto il miliardo di, adesso a 920 milioni.14in 4Secondo le stime, nel giro di 4, sopratutto dal periodo post covid in poi, ha14didi patrimonio perdendo 800 posizioni nella classifica degli uomini più ricchi della Cina. Unfinanziario che ha stravolto le mire imprenditoriali del gruppo Suning in Europa e che ha inciso anche sulla gestione dell’

