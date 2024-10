Entroterra: abitanti di una frazione al buio da tre settimane, impossibile localizzare il guasto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gli abitanti di una piccola frazione nella val di Lentro sono al buio da tre settimane. Succede a Terrusso, piccolo centro del comune di Bargagli, dove un guasto ha fatto saltare completamente l'illuminazione pubblica, lasciando senza corrente elettrica le poche famiglie rimaste a vivere nella Genovatoday.it - Entroterra: abitanti di una frazione al buio da tre settimane, impossibile localizzare il guasto Leggi tutto 📰 Genovatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Glidi una piccolanella val di Lentro sono alda tre. Succede a Terrusso, piccolo centro del comune di Bargagli, dove unha fatto saltare completamente l'illuminazione pubblica, lasciando senza corrente elettrica le poche famiglie rimaste a vivere nella

Culle vuote nell’entroterra. Sette comuni senza nati da gennaio a luglio

(ilrestodelcarlino.it)

E in tutta la provincia sono 996 i nuovi venuti al mondo nella prima parte ... si trovano nelle aree dell’entroterra, quelle più colpite dalla desertificazione demografica.

Frane, è allarme nel Levante: “Migliaia di abitanti vivono in zone a rischio”

(ilsecoloxix.it)

Chiavari – Lo aveva detto tempo fa il sindaco di Neirone, Stefano Sudermania: «Il versante che da Ognio porta sino al paese è costellato di frane ad alta suscettibilità». L’ultima ondata di maltempo, ...

Casa pericolante sbarra la strada agli abitanti di Borello, ipotesi viabilità bis

(riviera24.it)

nell’entroterra di Sanremo, per valutare la situazione della casa pericolante che ha costretto, nella notte appena trascorsa, alla chiusura dell’unica strada di accesso alla frazione abitata da una ...

Bargagli, torna la paura per la frana che si muove. Gli abitanti: “Siamo abbandonati, servono lavori urgenti”

(ilsecoloxix.it)

Un’altra giornata con il fiato sospeso in alta Valbisagno, a giorni il via all’intervento. Il sindaco: “Riusciremo a limitare i disagi”.