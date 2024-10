Dalmat: ”Sarà lotta Scudetto fino all’ultima giornata. Inter-Napoli già decisiva” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Raggiunto in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it, l’ex nerazzurro Stephane Dalmat è tornato sul pari del derby d’Italia, esprimendo la sua opinione su ciò che non ha funzionato nel gioco dell’Inter. Il francese ha analizzato questo avvio stagionale della squadra di Inzaghi, soffermandosi anche sull’importantissimo scontro diretto Inter-Napoli del 10 novembre, che reputa già decisivo ai fini della lotta Scudetto. Pensi che l’Inter possa vincere lo Scudetto? O il Napoli è favorito? “Il Napoli sta facendo un campionato come quello di due anni fa, ma l’Inter è forte. Credo che il campionato Sarà molto duro e Sarà lotta fino all’ultima giornata. L’Inter, oltre a battere le squadre piccole, deve vincere anche contro le squadre più grandi: a breve ci Sarà Inter-Napoli, e credo che Sarà già decisiva. Terzotemponapoli.com - Dalmat: ”Sarà lotta Scudetto fino all’ultima giornata. Inter-Napoli già decisiva” Leggi tutto 📰 Terzotemponapoli.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Raggiunto in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it, l’ex nerazzurro Stephaneè tornato sul pari del derby d’Italia, esprimendo la sua opinione su ciò che non ha funzionato nel gioco dell’. Il francese ha analizzato questo avvio stagionale della squadra di Inzaghi, soffermandosi anche sull’importantissimo scontro direttodel 10 novembre, che reputa già decisivo ai fini della. Pensi che l’possa vincere lo? O ilè favorito? “Ilsta facendo un campionato come quello di due anni fa, ma l’è forte. Credo che il campionatomolto duro e. L’, oltre a battere le squadre piccole, deve vincere anche contro le squadre più grandi: a breve ci, e credo chegià

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: CALCIO. Stephane: “Saràfino all’ultima giornata. Inter-Napoli già decisiva”;: "L'Inter deve intervenire sull'attacco, Djalò non è un rimpianto. Dimarco fa la differenza"; ESCLUSIVA -: "Inter-Juventus, gara difficile per entrambe ma Lautaro può essere decisivo. Conte determinante per Lukaku"; Approfondisci 🔍

Intervista a Stephane Dalmat: "Troppi errori difensivi in Inter-Juve, è mancato Acerbi. Thuram fantastico, Lautaro tornerà: bisogna sperare che..."

(news.superscommesse.it)

Stephane Dalmat in esclusiva a SN: "Inter, l'errore nella sfida con la Juve. Le riserve non sono al livello dei titolari. Per lo Scudetto..." ...

ESCLUSIVA – Dalmat: “Inter-Juventus, gara difficile per entrambe ma Lautaro può essere decisivo. Conte determinante per Lukaku”

(sportpaper.it)

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Stèphane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato in vista della sfida del derby d'Italia di domani sera, che prevede scintille ma tanto spettacol ...

Lotta Scudetto, Collovati sicuro: «Juve? Non è ancora pronta per lo Scudetto. Sarà corsa a due»

(calcionews24.com)

Lotta Scudetto, Collovati analizza le pretendenti: «Juve? Non è ancora pronta per lo Scudetto. Sarà corsa a due». Le dichiarazioni A Il Mattino, l’ex calciatore Fulvio Collovati ha detto ...

Mkhitaryan a Rai Sport: «Scudetto? Non sarà facile VINCERE, le altre squadre…». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

(milannews24.com)

Di seguito le sue dichiarazioni sulla lotta scudetto che coinvolge anche il Milan. SCUDETTO- «Non sarà facile perché ci sono tante squadre che si sono rinforzate, sarà un anno duro, nessuno ha detto ...