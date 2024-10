Cristiano Ronaldo, i tifosi arabi contro l’ex Real Madrid. Addio a fine stagione? (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cristiano Ronaldo avvolto dalle proteste dei tifosi arabi dell’Al Nassr. Cosa sta succedendo all’ex giocatore della Juve? L’eliminazione dalla King’s Cup dell’Al Nassr sta mettendo benzina sul fuoco alle polemiche che vedono Cristiano Ronaldo come primo colpevole del disastro della squadra araba: opinione condivisa soprattutto dai tifosi. Nelle ultime ore infatti sui social stanno circolando diversi video Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo, i tifosi arabi contro l’ex Real Madrid. Addio a fine stagione? Leggi tutto 📰 Calcionews24.com (Di giovedì 31 ottobre 2024)avvolto dalle proteste deidell’Al Nassr. Cosa sta succedendo algiocatore della Juve? L’eliminazione dalla King’s Cup dell’Al Nassr sta mettendo benzina sul fuoco alle polemiche che vedonocome primo colpevole del disastro della squadra araba: opinione condivisa soprattutto dai. Nelle ultime ore infatti sui social stanno circolando diversi video

Non posso biasimarlo, grazie Ronaldo…», ha detto un tifoso. E ancora: «Abbiamo perso per colpa di Cristiano, è uno specialista nei rigori e li tira in questo modo…». Infine: «Cristiano bye bye».

La prima sconfitta della sua gestione all`Al Nassr per Stefano Pioli sta facendo incredibilmente discutere in Arabia Saudita non tanto per le scelte dell`ex-allenatore.

Il rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo che è costato l'eliminazione all'Al Nassr dalla Coppa d'Arabia Saudita ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi ...

Dopo i primi punti persi in campionato, è arrivata anche la prima sconfitta per l'Al Nassr di Stefano Pioli. L'Al Taawon di Barrow centra.