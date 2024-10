‘Cortesie per gli ospiti’, la nuova stagione dal 4 novembre su Real Time (Di giovedì 31 ottobre 2024) Parte il 4 novembre alle 20.30 su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma dedicato all’arte del ricevere, diventato ormai cult, torna con nuove sfide all’insegna delle buone maniere. Il factual più longevo della tv italiana – prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery – capitanato da Csaba dalla Zorza (scrittrice, esperta di buone maniere e del savoir vivre contemporaneo), Roberto Valbuzzi (chef la cui cucina ha come punto di partenza la tradizione del Nord Italia) e Tommaso Zorzi (conduttore televisivo con il compito di valutare il look di una casa), vede protagoniste per questa nuova edizione le città di Milano, Roma, Salerno, Verona, Palermo e la Riviera romagnola. Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi valuteranno rispettivamente le categorie di LifeStyle, Food e Home Style. Leggi tutto 📰 Funweek.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Parte il 4alle 20.30 suladi Cortesie per gli ospiti, il programma dedicato all’arte del ricevere, diventato ormai cult, torna con nuove sfide all’insegna delle buone maniere. Il factual più longevo della tv italiana – prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery – capitanato da Csaba dalla Zorza (scrittrice, esperta di buone maniere e del savoir vivre contemporaneo), Roberto Valbuzzi (chef la cui cucina ha come punto di partenza la tradizione del Nord Italia) e Tommaso Zorzi (conduttore televisivo con il compito di valutare il look di una casa), vede protagoniste per questaedizione le città di Milano, Roma, Salerno, Verona, Palermo e la Riviera romagnola. Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi valuteranno rispettivamente le categorie di LifeStyle, Food e Home Style.

