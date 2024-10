Conerobus, altro sciopero. Questa volta senza fasce di garanzia coperte (Di giovedì 31 ottobre 2024) ANCONA – Conerobus, arriva un altro sciopero per venerdì 8 novembre. E Questa volta sarà con le fasce di garanzia non coperte. Il provvedimento, definito speciale, coinvolge l’intero settore nazionale di Tpl e avrà la durata di 24 ore. L’astensione dal lavoro è stata indetta dalle sigle sindacali Anconatoday.it - Conerobus, altro sciopero. Questa volta senza fasce di garanzia coperte Leggi tutto 📰 Anconatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ANCONA –, arriva unper venerdì 8 novembre. Esarà con ledinon. Il provvedimento, definito speciale, coinvolge l’intero settore nazionale di Tpl e avrà la durata di 24 ore. L’astensione dal lavoro è stata indetta dalle sigle sindacali

