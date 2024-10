Bergamonews.it - Caravaggio, carabiniere fuori servizio sventa l’aggressione ad una donna in un’auto

(Di giovedì 31 ottobre 2024)to un tentativo di rapina a. Nel tardo pomeriggio di sabato (26 ottobre) undella Compagnia di Treviglio, mentre era, è intervenuto nel territorio della Bassa in aiuto di unache si trovava a bordo della propria auto, in sosta sul lato della strada, affiancata uno sconosciuto entrato improvvisamente nella macchina. Le grida d’aiuto dellahanno messo in allarme il militare che è uscito velocemente dalla sua auto per precipitarsi ad aiutare la. L’uomo – D.C., 47enne italiano, in stato di alterazione psicofisica – stava aggredendo fisicamente la signora, minacciandola di morte per rubarle il cellulare. Ilha prima bloccato il malvivente e poi chiamato i rinforzi attraverso la Centrale Operativa: giunta sul posto, la pattuglia dei militari ha preso in consegna l’uomo portandolo in caserma.