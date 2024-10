Capuano e Scicchitano calciatori per un giorno: l'iniziativa benefica per ragazzi speciali (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sport e solidarietà per i due fenomeni social Vincenzo Capuano e Giuseppe Scicchitano. Il "re" della pizza contemporanea e il "principe" del mare sono stati ospiti dell'iniziativa benefica promossa dalla scuola calcio "Real Casarea" per ragazzi speciali. Capuano e Scicchitano sono, così Napolitoday.it - Capuano e Scicchitano calciatori per un giorno: l'iniziativa benefica per ragazzi speciali Leggi tutto 📰 Napolitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sport e solidarietà per i due fenomeni social Vincenzoe Giuseppe. Il "re" della pizza contemporanea e il "principe" del mare sono stati ospiti dell'promossa dalla scuola calcio "Real Casarea" persono, così

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:cucinano per Totti, Lippi, Del Piero e i campioni d'Italia 2006; Approfondisci 🔍

Scicchitano-Capuano show con i Campioni del Mondo 2006

(ilroma.net)

Un giorno memorabile per tutto il paese ... di Piemonte per assaggiare le prelibatezze preparate da due napoletani doc come Giuseppe Scicchitano e Vincenzo Capuano, rispettivamente re del mare e re ...

Scicchitano e Capuano cosa hanno cucinato per Totti, Lippi, Del Piero e i campioni d'Italia 2006

(napolitoday.it)

Sono trascorsi 18 anni da quando, il 9 luglio del 2006, l’Italia è salita per la quarta volta sul podio e ha alzato al cielo la Coppa del Mondo di calcio: un giorno memorabile per tutto il ...

Foggia, Capuano: "In un giorno nemmeno Padre Pio può fare di più"

(tuttoc.com)

Debutto con sconfitta per Ezio Capuano sulla panchina del Foggia ... la compostezza tattica del secondo tempo e butto tutto del primo tempo. Ma in un giorno nemmeno Padre Pio può fare di più".

I Marquez calciatori per un giorno: il siparietto a Sky

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...