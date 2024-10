Calcio: Inter. Zanetti "Sfida Napoli? Conosco Conte, noi ci saremo" (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Speriamo di competere fino alla fine", ha detto il il vice presidente nerazzurro MILANO - "Sono sempre partite difficili, ravvicinate. Ieri dovevamo dare un'altra risposta importante, la squadra l'ha data, continuiamo a pensare che siamo una squadra che vuole essere competitiva e che vuole dare sem Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Inter. Zanetti "Sfida Napoli? Conosco Conte, noi ci saremo" Leggi tutto 📰 Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Speriamo di competere fino alla fine", ha detto il il vice presidente nerazzurro MILANO - "Sono sempre partite difficili, ravvicinate. Ieri dovevamo dare un'altra risposta importante, la squadra l'ha data, continuiamo a pensare che siamo una squadra che vuole essere competitiva e che vuole dare sem

Inter, Zanetti: "Tutti ci aspettavamo un piazzamento migliore di Lautaro al Pallone d'Oro"

Javier Zanetti, vicepresidente dell`Inter, ha parlato a margine dell`evento Sport Movies & Tv 2024, toccando anche l`argomento relativo al settimo posto di.

Inter, Zanetti tra la Juve e Conte: “Risposta importante. Sempre al fianco di Lautaro” | VIDEO CM.IT

Da Lautaro e il Pallone d'Oro al duello tra la sua Inter e il Napoli di Conte fino alla Juventus: parla Javier Zanetti ...

Inter, Zanetti: “Ieri la squadra ha risposto, occhio al Napoli. Lautaro? Ci aspettavamo…”

Presente alla conferenza stampa di presentazione di Sport Movies & TV in Regione Lombardia, Javier Zanetti ha parlato anche ai cronisti presenti dei temi d'attualità dell'Inter. Qui le sue parole, rac ...

Verona, Zanetti a rischio esonero: chi sono i possibili sostituti

Inizio di stagione in salita per il Verona, che ha iniziato il campionato con tre vittorie nelle prime dieci giornate, le altre sette sono ...