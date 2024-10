Quotidiano.net - Aurora: il fidanzato resta in carcere

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha convalidato il fermo del 15enne accusato da Procura e carabinieri di aver ucciso la fidanzata, 13 anni, il 25 ottobre a Piacenza. Confermata anche la misura cautelare: il ragazzinoquindi in, dove si trova da lunedì scorso. L'udienza di convalida si era tenuta ieri e poi il giudice del Tribunale minorile si era riservato la decisione. Il 15enne, aveva spiegato il suo avvocato, Ettore Maini, al termine dell'udienza, "ha risposto alle domande", ma non ha voluto aggiungere altro né spiegare il tenore o il contenuto delle dichiarazioni del suo assistito.