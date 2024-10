Laprimapagina.it - Andrea, allieva della RC Voce e Produzione ospite su Rai 2 e Rai Radio 2

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Venerdì 1° novembreRCdi Cecilia Cesario e Rosario Canale saràsu Rai 2 all’internorubrica Video Box e lunedì 4 novembre nel programma Sogni di Gloria su Rai2. Due imperdibili appuntamenti attendonosulle reti Rai: venerdì 1° novembre su Rai 2, l’artista si racconterà al pubblico attraverso il format di Video Box, mentre lunedì 4 novembre, alle 22:00, sarà protagonista di una serata su Rai2. In quest’ultima occasione, affiancata da Aldo Campanaro alla chitarra, offrirà aiascoltatori un’intensa performance musicale nel programma Sogni di Gloria. MariaCommodaro, in arte “” nasce a Cosenza l’11 luglio 2002. Cresce a Rende, dove vive fino al 2022, anno in cui si trasferisce a Roma per studiare Psicologia presso La Sapienza.