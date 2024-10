“Affari tuoi”, Stefano ferma il gioco all’improvviso: chi vede tra i pacchisti (Di giovedì 31 ottobre 2024) News tv. “Affari tuoi”, Stefano ferma il gioco all’improvviso: chi vede tra i pacchisti. Stefano De Martino conduce Affari tuoi: 20 concorrenti, uno per regione d’Italia, sfidano la fortuna e il “Dottore” per trovare il pacco contenente 300.000 euro. Nel corso della puntata di ieri, 30 Ottobre 2024, De Martino ad notato una certa somiglianza tra una concorrente in gioco e una sua storia ex. Una somiglianza che lo ha spinto a fermare la partita dei concorrenti in gara e ad indagare meglio. Tvzap.it - “Affari tuoi”, Stefano ferma il gioco all’improvviso: chi vede tra i pacchisti Leggi tutto 📰 Tvzap.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) News tv. “”,il: chitra iDe Martino conduce: 20 concorrenti, uno per regione d’Italia, sfidano la fortuna e il “Dottore” per trovare il pacco contenente 300.000 euro. Nel corso della puntata di ieri, 30 Ottobre 2024, De Martino ad notato una certa somiglianza tra una concorrente ine una sua storia ex. Una somiglianza che lo ha spinto are la partita dei concorrenti in gara e ad indagare meglio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:De Martinoil gioco: chi spunta tra i pacchisti;De Martino costretto a interrompere tutto: ma non riesce a stare zitto e alla fine esplode | Fuoco e fiamme in studio;, salta la puntata di stasera: la Raiancora De Martino. Chi lo rimpiazza; Perchénon va in onda stasera e quando è prevista la nuova puntata conDe Martino; La Rai”: il motivo dello stop aDe Martino;De Martino stasera non va in onda: ecco perché '' sioggi, sabato 28 settembre 2024; Approfondisci 🔍

Affari Tuoi, Stefano De Martino ferma il gioco: chi spunta tra i pacchisti

(informazione.it)

A cura di Daniela Seclì 11 Nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 30 ottobre, Stefano De Martino ha citato Emma Marrone dopo aver… Leggi ...

Ascolti tv, Stefano De Martino rallenta (col "fantasma" di Emma Marrone). Amadeus cresce ma (resta sotto al 3%)

(affaritaliani.it)

Lilli Gruber sopra l'8% su La7, Paolo del Debbio sotto al 5% su Rete 4, i trend degli ascolti tv di mercoledì 30 ottobre ...

Affari Tuoi, Stefano De Martino nomina Emma Marrone durante la puntata: in studio cala il gelo. Ecco cosa ha detto

(informazione.it)

A cura di Daniela Seclì 11 Nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 30 ottobre, Stefano De Martino ha citato Emma Marrone dopo aver… Leggi ...

Fermate tutto! Nella trasmissione “Affari tuoi”, Stefano De Martino e il concorrente Filippo bloccano la puntata e accade qualcosa di inaspettato

(controcopertina.com)

Il celebre game show Affari Tuoi è tornato con una nuova edizione, guidata dal carismatico Stefano De Martino, che ha accolto un concorrente speciale: Filippo da Campobasso. Con la sua fidanzata Tania ...