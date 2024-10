Addio a Gino Corrado, lo scopritore di talenti made in Irpinia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl calcio irpino piange la scomparsa di Gino Corrado, scomparso nella giornata di oggi all’età di 86 anni. E’ stato l’incarnazione del vero uomo di calcio italiano, quello che lo conosce sotto il profilo antropologico, culturale, sociale e psicologico e se ne disinteressa sotto il profilo tecno-algoritmico. Tra i tanti talenti scoperti spiccano certamente Nando De Napoli partito da Avellino per vestire poi le maglie di Napoli e Milan, fino al Mondiale in Messico; Gaetano Pecchia calciatore e oggi tecnico del Parma fino a Fabio Quagliarella. “Giocavo in mezzo alla strada a Chiusano San Domenico, Gino Corrado mi vide lì la prima volta. Anteprima24.it - Addio a Gino Corrado, lo scopritore di talenti made in Irpinia Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl calcio irpino piange la scomparsa di, scomparso nella giornata di oggi all’età di 86 anni. E’ stato l’incarnazione del vero uomo di calcio italiano, quello che lo conosce sotto il profilo antropologico, culturale, sociale e psicologico e se ne disinteressa sotto il profilo tecno-algoritmico. Tra i tantiscoperti spiccano certamente Nando De Napoli partito da Avellino per vestire poi le maglie di Napoli e Milan, fino al Mondiale in Messico; Gaetano Pecchia calciatore e oggi tecnico del Parma fino a Fabio Quagliarella. “Giocavo in mezzo alla strada a Chiusano San Domenico,mi vide lì la prima volta.

