Dilei.it - Zoë Kravitz e Channing Tatum, amore al capolinea? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarebbe arrivata alla storia d’tra Zoë, con tanto di fidanzamento annullato, almeno così si mormora dall’America. Diverse fonti vicine agli attori hanno confermato la loro intenzione di prendere strade separate. Salta il matrimonio, e si scioglie così una delle coppie più amate dello showbiz negli ultimi anni. Zoësi sono lasciati Un 2024 nefasto per tantissime coppie. Se molte in quest’anno si sono sposate, dall’altra parte abbiamo assistito alla fine di moltissimi amori, tra cui quello di Zoë. Dopo tre anni d’e un matrimonio da organizzare, sarebbe giunto il momento di dirsi “addio”: a confermarlo sono state diverse fonti a People. Una storia d’nata sul set, dove si sono conosciuti, precisamente nel film d’esordio alla regia di– Blink Twice – in cui recitava proprio