Zangrillo e Anastasi a studenti “Dalla PA opportunità per i giovani”

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “La pubblica amministrazione non deve essere soltanto una sicurezza, il cosiddetto “posto fisso”, ma un’professionale qualificante dove aspettative, gratificazioni e percorsi di carriera sono non solo possibili, ma concretamente realizzabili. Stiamo lavorando per una PA in grado di aggiornare le competenze dei suoi dipendenti, 3,2 milioni di persone, e di attrarre le nuove generazioni, fondamentali per affrontare un mondo in continua evoluzione”. E’ quanto ha affermato il ministro per la Pubblica Amministrazione, senatore Paolo, nel corso dell’evento “La PA che vorrei”, organizzato da Formez alla fiera di Milano-Rho, nell’ambito della XIII sima edizione della manifestazione Expo Training.