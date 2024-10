Via Donaver, dal 4 novembre i lavori di indagine geognostica per l'intervento di manutenzione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Novità a San Fruttuoso, nella parte alta, per quello che riguarda l'intervento di manutenzione di via Donaver. Il Municipio Bassa Valbisagno ha comunicato che, a partire dal 4 novembre, inizieranno le attività di indagine geognostiche necessarie per definire la progettazione dell’intervento. Genovatoday.it - Via Donaver, dal 4 novembre i lavori di indagine geognostica per l'intervento di manutenzione Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Novità a San Fruttuoso, nella parte alta, per quello che riguarda l'didi via. Il Municipio Bassa Valbisagno ha comunicato che, a partire dal 4, inizieranno le attività digeognostiche necessarie per definire la progettazione dell’

Giornata delle Forze Armate e Festa dell’Unità Nazionale: Benevento, ecco il piano traffico del 4 novembre

Il Comune di Benevento ha disposto il piano traffico in occasione della Giornata delle Forze Armate e Festa dell’Unità Nazionale, in programma lunedì in piazza. Dalle 7 alle 13 scatterà il divieto di ...

Linea Napoli-Salerno: dal 4 novembre tornano a circolare i treni dopo la frana a Vietri sul Mare

Dal 4 novembre torneranno a circolare i treni sulla linea convenzionale Napoli - Salerno, tra Nocera Inferiore e Salerno (via Cava dei Tirreni), tratto di linea interrotto dallo scorso 20 gennaio a ca ...

TEMPIO DELLA VITTORIA. PORTE APERTE IL 3 E IL 4 NOVEMBRE PER VISITE GRATUITE E GUIDATE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 ottobre 2024 – Domenica 3 e lunedì 4 novembre apre nuovamente le porte al pubblico il Tempio della Vittoria. Situato nei pressi della Basilica di Sant’Ambrogio, venne ...

RFI, LINEA NAPOLI - SALERNO: DAL 4 NOVEMBRE TORNANO A CIRCOLARE I TRENI TRA NOCERA INFERIORE E SALERNO

Napoli, 30 ottobre 2024 – Dal 4 novembre torneranno a circolare i treni sulla linea convenzionale Napoli – Salerno, tra Nocera Inferiore e Salerno (via Cava dei Tirreni), tratto di linea interrotto ...