Dailymilan.it - Verso Monza-Milan, Paulo Fonseca recupera Luka Jovic? Le sue condizioni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)avrà nuovamente a disposizionein? Il punto sulledel centravanti serboè ormai prossimo al rientro in campo. La ripresa degli allenamenti – dopo la sconfitta casalinga subita per 2-0 contro il Napoli – regala una nota lieta a: l’ormai imminente ritorno dell’attaccante serbo. Il numero nove rossonero sembrerebbe essersi lasciato alle spalle la pubalgia che lo aveva fermato negli ultimi incontri e pronto a fare ritorno nella prossima partita di campionato. La trasferta di. Una sfida che ilnon potrà permettersi di sbagliare se vorrà riscattarsi e evitare di staccarsi ulteriormente da tutto il gruppo di testa, non solo il Napoli.