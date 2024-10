Una nuova area giochi nella pineta di San Francesco: al via i lavori del 'Parcobaleno' (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' stato consegnato all'impresa aggiudicataria il cantiere per la realizzazione del 'Parcobaleno', un intervento finanziato dal Programma sperimentale “Dateci spazio”, finalizzato alla realizzazione di parchi gioco innovativi, che sarà eseguito all’interno della pineta di san Francesco. La Baritoday.it - Una nuova area giochi nella pineta di San Francesco: al via i lavori del 'Parcobaleno' Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' stato consegnato all'impresa aggiudicataria il cantiere per la realizzazione del '', un intervento finanziato dal Programma sperimentale “Dateci spazio”, finalizzato alla realizzazione di parchi gioco innovativi, che sarà eseguito all’interno delladi san. La

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Unanelladi San Francesco: al via i lavori del 'Parcobaleno'; Inaugurata lanelladi Barcola; Sicurezza,per bambini eilluminazione: interventi da 200mila euro nelladi Monopoli; Ceriale,alla: inclusione ludica e sociale; Ceriale inaugura laalla: inclusione ludica e sociale; Apre oggi i battenti il nuovo il Parco, in collina Sant’Antonio.; Leggi >>>

Una nuova area giochi nella pineta di San Francesco: al via i lavori del 'Parcobaleno'

(baritoday.it)

La zona ricreativa sarà totalmente inclusiva ed è stata pensata, in maniera particolare, per bambini affetti da autismo o da altri disturbi della sfera cognitiva ...

PARCOBALENO! CONSEGNATI I LAVORI DI UN PARCO GIOCHI INNOVATIVO DA REALIZZARE NELLA PINETA DI SAN FRANCESCO

(ilikepuglia.it)

L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, rende noto che sono stati consegnati in questi giorni all’impresa aggiudicataria i lavori di Parcobaleno, l’intervento finanziato dal Program ...

Arredi e giochi inclusivi in pineta, la giunta approva progetto esecutivo

(gravinalife.it)

Un finanziamento ottenuto dal Comune di Gravina, con la giunta municipale che ha approvato il progetto esecutivo che prevede la fornitura e posa in opera di arredo urbano, giochi inclusivi per la ...

GUIDONIA – Pineta di via Roma, domenica si inaugura il nuovo parco giochi

(tiburno.tv)

Si terrà domenica 6 ottobre alle ore 10 l’inaugurazione dell’area ludica interna alla Pineta di ... gli interventi di riqualificazione all’interno della pineta, l’installazione di nuovi giochi e la ...