Firenze ospiterà dal 13 al 15 novembre il primo G7 interamente dedicato al Turismo, con l'obiettivo di definire una strategia comune per il futuro del settore. La ministra Daniela Santanchè presiederà le sessioni di lavoro, che vedranno la partecipazione dei ministri e capi delegazione di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Unione Europea. Gli argomenti che saranno affrontati riguarderanno principalmente la sostenibilità, l'inclusione e la digitalizzazione, con un focus sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Il ministero del Turismo, dotato di una chiara visione industriale, attraverso il Piano Strategico del settore, si pone come forza trainante nel dare al comparto il giusto riconoscimento politico, in considerazione della sua importanza economica, sociale e culturale.

Turismo sul palcoscenico mondiale, Firenze ospita il primo G7

Firenze ospiterà dal 13 al 15 novembre il primo G7 interamente dedicato al turismo, con l'obiettivo di definire una strategia comune per il futuro del settore. (ANSA) ...

TURISMO AL CENTRO DEL PALCOSCENICO MONDIALE, FIRENZE OSPITA IL PRIMO G7 DEDICATO AL SETTORE (1)

Roma, 30 ott Il capoluogo toscano ospiterà dal 13 al 15 novembre il primo G7 interamente dedicato al turismo, con l’obiettivo di definire una strategia comune per il futuro del settore. Il ministro Da ...

“The World in Florence”, per la 4 edizione a Firenze focus su turismo, patrimonio e sostenibilità

Il festival, inaugura lunedì 11 novembre alle 17 con un programma che spazia tra convegni, mostre, esibizioni, proiezioni ...

A Firenze non solo G7 del Turismo ma anche Forum internazionale del Turismo

Firenze si appresta a essere la capitale del turismo. Infatti a novembre il capoluogo toscano sarà il palcoscenico non solo del G7 Turismo (13-15 novembre) ma anche della seconda edizione del Forum ...