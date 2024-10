Tragico incidente sulle Tre Cime di Lavaredo: un alpinista perde la vita (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un Tragico episodio ha scosso oggi il mondo dell’alpinismo: un alpinista ha perso la vita dopo essere precipitato da una delle famose vie delle Tre Cime di Lavaredo. Le prime notizie parlano di un incidente avvenuto intorno alle 11.00, quando l’uomo, parte di una cordata insieme ad altri alpinisti, ha fatto una caduta fatale. Questo drammatico evento sottolinea i rischi connessi all’alpinismo, anche sulle montagne più celebri d’Italia. Il recupero del corpo da parte dei soccorritori Dopo l’incidente, il Suem 118 e il Soccorso alpino sono intervenuti tempestivamente sul luogo della tragedia. Le operazioni di recupero sono state complesse a causa del terreno impervio e della difficile accessibilità dell’area. Gaeta.it - Tragico incidente sulle Tre Cime di Lavaredo: un alpinista perde la vita Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unepisodio ha scosso oggi il mondo dell’alpinismo: unha perso ladopo essere precipitato da una delle famose vie delle Tredi. Le prime notizie parlano di unavvenuto intorno alle 11.00, quando l’uomo, parte di una cordata insieme ad altri alpinisti, ha fatto una caduta fatale. Questo drammatico evento sottolinea i rischi connessi all’alpinismo, anchemontagne più celebri d’Italia. Il recupero del corpo da parte dei soccorritori Dopo l’, il Suem 118 e il Soccorso alpino sono intervenuti tempestivamente sul luogo della tragedia. Le operazioni di recupero sono state complesse a causa del terreno impervio e della difficile accessibilità dell’area.

