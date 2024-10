Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-10-2024 ore 17:30

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità critica la situazione Grande Raccordo Anulare un incidente lungo la carreggiata interna provoca lunghe code a partire dall’uscita Bufalotta sino allanina in carreggiata esterna abbiamo ancora una 20 a partire dal bivio con laFiumicino sino alla Tuscolana Questo a causa delmolto intenso Ci sono code sempre in interna anche tra la Cassia e la Salaria proseguono i lavori lungo via del Foro Italico riduzioni della sede stradale tra le uscite Salaria e Tor di Quinto nelle due direzioni è frequente la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggiorper lavori nella galleria Giovanni XXIII chiuso dalle 22 di questa sera alle ore 6 di domani mattina al tratto via del Foro Italico via della Pineta Sacchetti In quest’ultima direzione lavori notturni anche nella galleria ...