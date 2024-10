Terre d'Oltrepò cambia tutto. La cantina cooperativa si trasforma in una Spa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grandi novità per la cantina cooperativa Terre d’Oltrepò, la più grande della Lombardia. In una lettera ai quasi seicento soci, l’amministratore delegato Umberto Callegari - che ha già esercitato un ruolo decisivo nel cambio al vertice del Consorzio dell'Oltrepò sostenendo la nuova presidente Francesca Seralvo e il nuovo direttore Riccardo Binda - annuncia un cambiamento radicale: «La costituzione, il prossimo 19 novembre, di Terre d’Oltrepò Spa, una nuova entità interamente posseduta dalla cooperativa». L’obiettivo? Attrarre investimenti esterni, spiega Callegari, «per migliorare le nostre strutture, incrementare la capacità produttiva e supportare la crescita della nostra cooperativa, senza perdere di vista i nostri valori e il principio mutualistico che ci ha sempre guidato». Gamberorosso.it - Terre d'Oltrepò cambia tutto. La cantina cooperativa si trasforma in una Spa Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grandi novità per lad’, la più grande della Lombardia. In una lettera ai quasi seicento soci, l’amministratore delegato Umberto Callegari - che ha già esercitato un ruolo decisivo nel cambio al vertice del Consorzio dell'sostenendo la nuova presidente Francesca Seralvo e il nuovo direttore Riccardo Binda - annuncia unmento radicale: «La costituzione, il prossimo 19 novembre, did’Spa, una nuova entità interamente posseduta dalla». L’obiettivo? Attrarre investimenti esterni, spiega Callegari, «per migliorare le nostre strutture, incrementare la capacità produttiva e supportare la crescita della nostra, senza perdere di vista i nostri valori e il principio mutualistico che ci ha sempre guidato».

