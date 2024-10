Taylor Mega “conferma” la coppia aperta Fedez-Ferragni e svela un retroscena della d’Urso (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Taylor Mega ha confermato che Fedez e Chiara Ferragni hanno una relazione aperta e ha rivelato un retroscena durante la diretta da Barbara d'Urso. L'articolo Taylor Mega “conferma” la coppia aperta Fedez-Ferragni e svela un retroscena della d’Urso proviene da Blog Tivvù. Blogtivvu.com - Taylor Mega “conferma” la coppia aperta Fedez-Ferragni e svela un retroscena della d’Urso Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024)hato chee Chiarahanno una relazionee ha rivelato undurante la diretta da Barbara d'Urso. L'articolo” launproviene da Blog Tivvù.

