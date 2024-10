Scontro tra due auto, ci sono feriti. Un uomo trasportato in ospedale con Pegaso (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Montepulciano (Siena), 30 ottobre 2024 – Il 118 dell’Asl Tse è intervenuto intorno alle 20,10 di ieri, 29 ottobre, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto in via Lauretana Sud a Montepulciano, nei pressi della Chiesa della Maestà del Ponte. Un uomo di 46 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena grazie all’elicottero Pegaso 2. Due donne, una di 20 e l’altra di 41 anni, sono state portate in codice 2 all’ospedale di Nottola dall’ambulanza della Misericordia di Sinalunga e da quella della Misericordia di Montepulciano. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche l’automedica di Nottola, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. Da chiarire la dinamica. Lanazione.it - Scontro tra due auto, ci sono feriti. Un uomo trasportato in ospedale con Pegaso Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Montepulciano (Siena), 30 ottobre 2024 – Il 118 dell’Asl Tse è intervenuto intorno alle 20,10 di ieri, 29 ottobre, per un incidente stradale che ha coinvolto duein via Lauretana Sud a Montepulciano, nei pressi della Chiesa della Maestà del Ponte. Undi 46 anni è statoin codice 2 all’Le Scotte di Siena grazie all’elicottero2. Due donne, una di 20 e l’altra di 41 anni,state portate in codice 2 all’di Nottola dall’ambulanza della Misericordia di Sinalunga e da quella della Misericordia di Montepulciano. Sul luogo dell'incidenteintervenuti anche l’medica di Nottola, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. Da chiarire la dinamica.

Una bambina di cinque anni è morta a seguito di un incidente stradale verificatosi la scorsa notte in via Armando Diaz a San Giuseppe Vesuviano. Da quanto si apprende, l'impatto ha coinvolto due auto.

