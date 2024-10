Santangelo: “Inutile”, il nuovo singolo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 1° novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Inutile”, il nuovo singolo di Santangelo. “Inutile” è un brano che affronta una delle dinamiche più comuni nelle relazioni di coppia: la monotonia. Con un tocco di malinconia e riflessione, il genere pop si sposa perfettamente con il tema, creando un’atmosfera accessibile e coinvolgente. Il testo è diretto e sincero, descrive la vita quotidiana di una coppia che inizia a vacillare, mettendo in discussione la solidità dell’amore tra i partner. Le parole trasmettono sentimenti di incertezza e nostalgia, evidenziando come le routine e le abitudini possano erodere la passione e l’intimità. Laprimapagina.it - Santangelo: “Inutile”, il nuovo singolo Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 1° novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, ildi. “” è un brano che affronta una delle dinamiche più comuni nelle relazioni di coppia: la monotonia. Con un tocco di malinconia e riflessione, il genere pop si sposa perfettamente con il tema, creando un’atmosfera accessibile e coinvolgente. Il testo è diretto e sincero, descrive la vita quotidiana di una coppia che inizia a vacillare, mettendo in discussione la solidità dell’amore tra i partner. Le parole trasmettono sentimenti di incertezza e nostalgia, evidenziando come le routine e le abitudini possano erodere la passione e l’intimità.

Santangelo: Dal 1° novembre sui digital store e in radio “INUTILE” il nuovo singolo

“Inutile” è il nuovo singolo di Santangelo disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 1 novembre 2024.

