Roma, i Friedkin temevano di avere le spie in casa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Caso spie ala Roma, i Friedkin chiesero una bonifica dei propri uffici Quanto emerge dalle intercettazioni pubblicate dal Repubblica è alquanto scioccante; secondo quanto riferito infatti sembrerebbe che la società capitolina abbia richiesto la totale bonifica dei propri uffici durante i mesi di aprile e maggio del 2023, temendo di avere in casa propria delle cimici spia. Ilnapolista.it - Roma, i Friedkin temevano di avere le spie in casa Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Casoala, ichiesero una bonifica dei propri uffici Quanto emerge dalle intercettazioni pubblicate dal Repubblica è alquanto scioccante; secondo quanto riferito infatti sembrerebbe che la società capitolina abbia richiesto la totale bonifica dei propri uffici durante i mesi di aprile e maggio del 2023, temendo diinpropria delle cimici spia.

I Friedkin temevano che a Trigoria e negli uffici del club la Roma venisse spiata. È quanto emerge dalle intercettazioni che vedono coinvolto, in un ormai noto caso di cronaca, Carmine Gallo, l'ex pol ...

L'inchiesta sui dossieraggi illegali, che vede coinvolta l'azienda Equalize e il gioiello tecnologico Beyond, chiama in causa anche la Roma dei Friedkin.

E domani in panchina andrà ancora Juric. In California c’è la Retexo: dopo Pinto e Ghisolfi pure il nuovo tecnico scelto con gli algoritmi?

Alla vigilia della partita contro il Torino che potrebbe costargli la panchina, Juric racconta la sua verità dopo il ko di Firenze: tensione alle stelle ...