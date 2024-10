Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, più controlli della polizia: due minorenni fermati e un arresto

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Una persona tratta in, duesegnalati all’Autorità Giudiziaria e un divieto di accesso e di stazionamento per due anni nelle immediate vicinanze dei baruna zonacittà. E’ il bilancio dell’attivitàdi, che lunedì scorso, nell’ambito di servizi straordinari di prevenzione disposti dal questore Lucio Pennella, ha intensificato iin alcune zone cittadine. In particolare, le volanti, unitamente ad equipaggi specializzati del reparto prevenzione crimine di Bologna, hanno setacciato i luoghi ed esercizi pubblici in prossimitàstazione ferroviaria: in tale contesto sono state controllate 60 persone e verificati 24 veicoli, senza riscontrare infrazioni.